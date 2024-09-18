Европарламент может начать обсуждения по кандидатам в еврокомиссары в ноябре

Европарламент 1 ноября может приступить к обсуждениям по кандидатам в члены Еврокомиссии нового состава.

Европарламент 1 ноября может приступить к обсуждениям по кандидатам в члены Еврокомиссии нового состава.

Как передает Report, об этом журналистам заявил высокопоставленный источник ЕС.

"В наших интересах начать (слушания) как можно раньше. Но это может зависеть от многих факторов, в том числе и внешних, среди которых (президентские) выборы в США. Мы учитываем этот фактор и следим (за развитием событий)", - отметил он.

Кроме того, он добавил, что сроки слушаний также зависят от конкретных возможностей Европарламента организовать их.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии ЕП предложила структуру и состав исполнительной коллегии ЕС из кандидатур, предложенных правительствами стран-членов. При этом она заявила, что комиссия в новом составе приступит к работе в ноябре.