Европарламент близок к созданию оборонного комитета

Крупнейшие фракции Европарламента близки к заключению соглашения о преобразовании подкомитета по безопасности и обороне в полноценный комитет.
Как передает
Согласно информации, ранее выступавшие против данного шага социал-демократы готовы уступить требованиям Европейской народной партии (ЕНП) и либералов по формированию полноценного комитета к сентябрю.
Отмечается, что договоренность может стать частью более крупного соглашения о распределении постов в Еврокомиссии между европейскими политическими группами.
Ожидается, что к новому комитету перейдут полномочия текущего подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также часть полномочий комитетов по промышленности и внутреннему рынку, в настоящий момент занимающихся вопросами ОПК.