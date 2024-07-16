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Европарламент близок к созданию оборонного комитета

Европарламент близок к созданию оборонного комитета Крупнейшие фракции Европарламента близки к заключению соглашения о преобразовании подкомитета по безопасности и обороне в полноценный комитет.
Другие страны
16 июля 2024 г. 21:58
Европарламент близок к созданию оборонного комитета

Крупнейшие фракции Европарламента близки к заключению соглашения о преобразовании подкомитета по безопасности и обороне в полноценный комитет.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в ЕП.

Согласно информации, ранее выступавшие против данного шага социал-демократы готовы уступить требованиям Европейской народной партии (ЕНП) и либералов по формированию полноценного комитета к сентябрю.

Отмечается, что договоренность может стать частью более крупного соглашения о распределении постов в Еврокомиссии между европейскими политическими группами.

Ожидается, что к новому комитету перейдут полномочия текущего подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также часть полномочий комитетов по промышленности и внутреннему рынку, в настоящий момент занимающихся вопросами ОПК.

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