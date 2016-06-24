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    Европарламент экстренно обсудит ситуацию с Brexit 28 июня

    В заседании примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представители Совета ЕС

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Европарламент 28 июня проведет экстренное заседание в связи с итогами референдума в Великобритании.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ассамблеи.

    "В связи с итогами референдума о членстве Великобритании в ЕС председатель и лидеры политических групп Европарламента решили созвать во вторник, 28 июня, внеочередное заседание ассамблеи", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, в заседании примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представители Совета ЕС.

    В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, за выход страны из Евросоюза (Brexit) проголосовали 51,9% британцев.

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