Европарламент экстренно обсудит ситуацию с Brexit 28 июня

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Европарламент 28 июня проведет экстренное заседание в связи с итогами референдума в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ассамблеи.

"В связи с итогами референдума о членстве Великобритании в ЕС председатель и лидеры политических групп Европарламента решили созвать во вторник, 28 июня, внеочередное заседание ассамблеи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в заседании примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представители Совета ЕС.

В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, за выход страны из Евросоюза (Brexit) проголосовали 51,9% британцев.