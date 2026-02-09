Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

В Лёвене (Бельгия) запущена крупная пилотная линия NanoIC по производству полупроводников в рамках Закона о чипах (Chips Act).

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, это станет важным шагом для развития собственного производства чипов и сокращения зависимости от внешних поставок.

При общем объеме инвестиций в 2,5 млрд евро 700 миллионов евро было выделено ЕС, столько же национальными и региональными правительствами, оставшееся - компанией ASML и другими партнерами, занятыми в отрасли.

"NanoIC ускорит развитие полупроводниковых технологий нового поколения, необходимых для развития искусственного интеллекта, автономных транспортных средств, здравоохранения и мобильных технологий 6G", - отметили в ЕК.

Здесь будут производиться чипы размером менее двух нанометров, что является значительным прогрессом в европейских технологиях в этой сфере. Это также даст возможность протестировать новые чипы, оборудование и технологические процессы в почти промышленных масштабах перед массовым производством.

Проект создан в формате открытого доступа, его партнерами являются CEA-Leti (Франция), Fraunhofer (Германия), VTT (Финляндия), CSSNT (Румыния) и Tyndall National Institute (Ирландия).