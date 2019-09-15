Европа согласилась внести $15 млрд в фонд для торговли с Ираном

Европа согласилась внести 15 миллиардов долларов в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Ираном в обход санкций США, от чего зависел возврат Тегерана к реализации ядерной сделки

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур.

"Европейцы согласились внести в фонд Instex 15 миллиардов долларов тремя частями", - цитирует агентство Tasnim депутата иранского парламента.