Европа снизила зависимость от российского газа с 40% до 8%

Европа смогла снизить зависимость от российского газа с 40% в начале 2022 года до 8%.

Европа смогла снизить зависимость от российского газа с 40% в начале 2022 года до 8%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила в субботу пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

"Мы сегодня зависим от российского газа всего на 8%, тогда как в начале прошлого года эта зависимость составляла более 40%", - сказала она. "Это необратимый процесс, поскольку речь идет о глубоком стратегическом изменении в структурировании европейского энергобаланса, и это изменение для будущего", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Франции.

Она отметила, что "то же самое было сделано в связи с эмбарго на нефть". "Сегодня, по нашим оценкам, за один только 2022 год Россия потеряла 50 млрд доходов от продажи энергоносителей", - утверждала Лежандр.