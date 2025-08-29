    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Европа обсуждает возможность создания в Украине буферной зоны

    • 29 августа, 2025
    • 04:17
    Лидеры стран Европы обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

    Ссылаясь на пятерых дипломатов, издание подчеркивает, что речь идет о попытках европейских стран обеспечить преодоление конфликта в Украине за счет инициатив, выгодных России. Вариант создания буферной зоны является одним из предложений, изучаемых европейцами, на случай прекращения огня или долгосрочного урегулирования конфликта, уточняется в материале.

    "Тот факт, что официальные лица [Европы] рассматривают возможность отрезать часть территории Украины для того, чтобы навязать хрупкий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО в процессе поиска способа завершения войны", - пишет Politico. По ее словам, складывается впечатление, что США не участвуют в этих дискуссиях.

    "Они хватаются за соломинки", - сказал газете, комментируя обозначенные идеи европейцев, бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд. Он курировал ранее отношения с Европой и союзниками по НАТО. "Россияне не боятся европейцев", - отметил бывший сотрудник Пентагона. По его оценке, ни британские, ни французские войска, в случае их размещения в упомянутой буферной зоне, не остановят продвижение Вооруженных сил России, если Москва сочтет необходимым действовать таким образом.

    В статье поясняется, что европейцы обсуждают вариант переброски в буферную зону от 4 тыс. до примерно 60 тыс. военнослужащих. При этом один из источников Politico заявил, что в ходе состоявшейся 25 августа видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО инициатива не рассматривалась. Участие в этом виртуальном совещании приняли, в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Кроме того, как указывается в публикации, Европа рассчитывает, что львиная доля контингента для создания буферной зоны или обеспечения прекращения огня предоставит Киев.

    #Европа   #Украина   #США   #НАТО   #Россия  
    Лента новостей