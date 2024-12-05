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Еврокомиссия запускает расследование против TikTok на фоне выборов в Румынии

Еврокомиссия запускает расследование против TikTok на фоне выборов в Румынии Еврокомиссия (ЕК) на официальном уровне начала кампанию по давлению на TikTok в контексте провала проевропейских сил в первом туре президентских выборов в Румынии и в преддверии второго тура голосования, который пройдет 8 декабря.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 19:07
Еврокомиссия запускает расследование против TikTok на фоне выборов в Румынии

Еврокомиссия (ЕК) на официальном уровне начала кампанию по давлению на TikTok в контексте провала проевропейских сил в первом туре президентских выборов в Румынии и в преддверии второго тура голосования, который пройдет 8 декабря.

Как сообщает Report, об этом сообщила еврокомиссар, курирующий цифровую повестку ЕС, Хенна Виркуннен в соцсети X.

Она заявила, что это решение связано с обвинениями в адрес России в "влиянии на выборы в Румынии" через TikTok.

"Свободные и честные выборы - это основа демократии. Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) требует от очень крупных интернет - платформ снижать риски для электоральных процессов. Сегодня мы приказали TikTok сохранить все свидетельства, связанные с румынскими выборами, для последующей оценки событий, основанной на фактах", - написала она.

В свою очередь пресс-служба Еврокомиссии распространила заявление, согласно которому ЕК дала "юридически обязывающие" распоряжение TikTok "сохранить в неприкосновенном виде любые документы о реальных или предполагаемых рисках", которые ее сервисы могут нести для выборов в Румынии.

Такое распоряжение в рамках DSA означает, что соответствующее расследование против интернет-платформы уже запущено Еврокомиссией или будет запущено в ближайшее время.

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