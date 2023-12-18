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Еврокомиссия: Запрет на импорт алмазов лишит Россию €4 млрд в год

Еврокомиссия: Запрет на импорт алмазов лишит Россию €4 млрд в год Еврокомиссия оценивает потери России от запрета импорта алмазов в рамках 12-го пакета санкций в €4 млрд в год.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 21:28
Еврокомиссия: Запрет на импорт алмазов лишит Россию €4 млрд в год

Еврокомиссия оценивает потери России от запрета импорта алмазов в рамках 12-го пакета санкций в €4 млрд в год.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Предлагаемые санкции являются частью скоординированного на международном уровне "Большой семеркой" запрета на добычу алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного потока доходов, которые оцениваются в €4 млрд в год", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что все члены "семерки" введут прямой запрет на экспорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 года.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на экспорт российских алмазов, обработанных в третьей стране, а с 1 сентября 2024 года он будет расширен за счет выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты", - добавила Еврокомиссия.

ЕК отмечает, что для повышения эффективности этих мер будет создан надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов, основанный на отслеживании.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası: Almaz idxalına qadağa Rusiyanı ildə 4 milyard avrodan məhrum edəcək

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