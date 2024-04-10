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Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро

Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро после оценки выполнения Киевом всех необходимых условий.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 16:49

Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро после оценки выполнения Киевом всех необходимых условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

Эти деньги будут переведены в виде второго транша по программе бюджетной помощи в 50 млрд евро до конца 2027 года.

"Второй транш в размере 1,5 млрд евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки [Брюсселем] выполнения [Киевом] согласованных для этого условий", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке European Commission allocates 1.5 billion euros to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Ukraynaya 1,5 milyard avro ayırıb

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