Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро

Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро после оценки выполнения Киевом всех необходимых условий.

Еврокомиссия в апреле выплатит Украине 1,5 млрд евро после оценки выполнения Киевом всех необходимых условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

Эти деньги будут переведены в виде второго транша по программе бюджетной помощи в 50 млрд евро до конца 2027 года.

"Второй транш в размере 1,5 млрд евро запланирован к выплате в апреле после позитивной оценки [Брюсселем] выполнения [Киевом] согласованных для этого условий", - отмечается в сообщении.