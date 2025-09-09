ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Еврокомиссия приняла программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 18:59
    Еврокомиссия приняла программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Сегодня Европейская Комиссия утвердила предварительное распределение финансовой помощи в размере 150 млрд евро для укрепления оборонной готовности стран ЕС в рамках программы "Действия по безопасности для Европы" (SAFE).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Страсбурге по итогам заседания коллегии ЕК заявили исполнительный вице-президент Хенна Вирккунен и комиссар Андриус Кубилюс.

    Займы в рамках программы будут предоставлены государствам-членам  ЕС и направлены на устранение критических пробелов в оборонных возможностях,  а также на совместную закупку военной продукции.

    Было заявлено, что после принятия Советом ЕС в мае 2025 года программы SAFE она вызвала значительный интерес. 19 стран Евросоюза выразили намерение участвовать и запросили поддержку, превышающую доступный бюджет.

    SAFE предоставит долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой, чтобы помочь государствам-членам оперативно приобрести необходимое оборудование. Программа также позволит ЕС продолжить поддержку Украины, включив ее оборонную промышленность в эту программу с самого начала. Программа предусматривает 10-летний льготный период для погашения кредитов, конкурентоспособные процентные ставки и возможности для двусторонних соглашений с третьими странами для расширения круга участников.

    После принятия сегодняшнего решения страны ЕС теперь могут подготовить свои национальные инвестиционные планы, описывающие использование средств, которые должны быть представлены до конца ноября 2025 года. Затем ЕК даст оценку этим планам для того, чтобы уже с начала 2026 года начать первые выплаты.

    Еврокомиссия обороноспособность программа SAFE
    Лента новостей