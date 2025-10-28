Еврокомиссия уточняет детали репарационного кредита для Украины и возможные альтернативы

Еврокомиссия продолжает проработку механизма так называемого репарационного кредита для Украины, который предусматривает использование замороженных российских активов, основная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

Работа сконцентрирована над техническими и правовыми аспектами предложения, а окончательные решения ожидаются на декабрьском заседании Европейского совета.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что инициатива остается "юридически обоснованной", но сомнения, высказанные государствами-членами, в частности Бельгией, "требуют дополнительных разъяснений".

ЕК ведет консультации с бельгийскими властями на техническом уровне для уточнения деталей и снятия опасений относительно правовых рисков, сообщила Пиньо. Комиссия продолжает консультации также с партнерами, включая Европейский совет, Европейский центральный банк и другими вовлеченными структурами, чтобы представить окончательные предложения до конца года.

На пресс-конференции сегодня утром в Швеции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подтвердила, что фокус для решения вопроса о финансовой поддержке Украины сконцентрирован на замороженных российских активах. При этом она отметила необходимость обеспечить полное соответствие любых действий международному праву. Это "нетривиальное решение" является инструментом, который должен гарантировать Украине стабильное финансирование на 2026–2027 годы, заявила она.

По словам Пиньо, все признают, что речь идет о шаге, прежде никогда не предпринимавшимся в международной практике. В ЕК не исключают, что могут быть предложены и другие формы финансовой поддержки, однако конкретные альтернативы не называются.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предлагал рассмотреть вариант выпуска совместного долга ЕС, однако Еврокомиссия пока не подтвердила, что этот подход включен в текущие сценарии.

Предварительный план выглядит так: Euroclear перечислит денежные средства ЕК, которая затем выдаст Украине кредит в размере 140 млрд евро от имени союза. Остальные 45 млрд евро пойдут на покрытие кредита G7, поскольку непредвиденная прибыль больше не будет применяться.

Украина должна будет погасить кредит только после того, как Россия прекратит свою агрессивную войну и согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого ЕК погасит задолженность перед Euroclear, а Euroclear погасит задолженность перед Россией, завершив таким образом круг.

Комиссия настаивает, что это не конфискация.

В то же время по словам премьера Бельгии Барта Де Вевера, "если это выглядит как конфискация, пахнет как конфискация и звучит как конфискация, то, возможно, это и есть своего рода конфискация".