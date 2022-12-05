Еврокомиссия профинансирует более 60 оборонных проектов ЕС

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о планах выделить 1,2 млрд евро для 61 совместного оборонного научно-исследовательского проекта.

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о планах выделить 1,2 млрд евро для 61 совместного оборонного научно-исследовательского проекта.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Выбранные высококачественные проекты показали, что военно-промышленное сотрудничество в Европе действительно может быть осуществлено, и даже в широком масштабе. Почти 700 компаний, которые будут исследовать и разрабатывать инновационные оборонные технологии следующего поколения за счет средств ЕС, создадут устойчивую и конкурентоспособную промышленную базу", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, программа Европейского оборонного фонда, в рамках которой проходил первый в его истории конкурс по отбору заявок на финансирование, "охватывает всю производственно-сбытовую цепочку ЕС".

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, сообщается, что фонд "будет поддерживать проекты высокого класса в области оборонного потенциала, такие как истребители, танки и корабли следующего поколения, а также критически важные оборонные технологии".

В реализации отобранных предложений будут участвовать почти 700 юридических лиц из 26 стран-членов ЕС и Норвегии. Проекты также отличаются "усиленным оборонным сотрудничеством" - на каждый приходится в среднем 18 организаций из восьми государств. В ЕК также подчеркивают внушительное участие малых и средних предприятий: по ряду предложений они составляют более 40% всех задействованных субъектов и получат около 20% от общего запрошенного финансирования.

Кроме того, в Брюсселе указывают на поддержку прорывных технологий для обороны: более 5% бюджета выделяется на финансирование "революционных идей, которые принесут инновации, радикально изменяющие концепции и ведение оборонных дел".

Соответствующие службы ЕК теперь приступят к подготовке соглашений о предоставлении грантов с выбранными разработчиками и производителями. Ожидается, что эти соглашения будут подписаны до конца года.