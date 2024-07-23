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Еврокомиссия призвала страны ЕС ограничить применение программ для слежки

Еврокомиссия призвала страны ЕС ограничить применение программ для слежки Еврокомиссия (ЕК) считает, что страны ЕС не могут бесконтрольно использовать программное обеспечение для слежки лишь на основании опасений угроз национальной безопасности.
Другие страны
23 июля 2024 г. 16:46
Еврокомиссия призвала страны ЕС ограничить применение программ для слежки

Еврокомиссия (ЕК) считает, что страны ЕС не могут бесконтрольно использовать программное обеспечение для слежки лишь на основании опасений угроз национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

"Объем требований, касающихся поддержания национальной безопасности, не может определяться в одностороннем порядке каждым государством-членом без какого-либо контроля со стороны институтов ЕС", - отмечается в документе ЕК.

Еврокомиссия настаивает на применении шпионского ПО лишь с санкции суда. Кроме того, ЕК настаивает на информировании объектов наблюдения о слежке после ее завершения. В Брюсселе полагают, что сфера применения подобного ПО должна ограничиваться "серьезными преступлениями, такими как сексуальное насилие над детьми, убийство, отмывание денег, торговля наркотиками и коррупция".

В частности программа Pegasus, использовалось в различных странах ЕС. В Польше использовали Pegasus для прослушивания разговоров представителей оппозиции. В Испании спецслужбы следили за сторонниками независимости Каталонии.

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Версия на английском языке EU urges member states to restrict use of surveillance software

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