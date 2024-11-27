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Еврокомиссия примет первую военную стратегию ЕС в первые 100 дней работы

Еврокомиссия примет первую военную стратегию ЕС в первые 100 дней работы Новая Еврокомиссия (ЕК) примет первую военно-промышленную стратегию Евросоюза в первые 100 дней своей работы.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 12:58
Еврокомиссия примет первую военную стратегию ЕС в первые 100 дней работы

Новая Еврокомиссия (ЕК) примет первую военно-промышленную стратегию Евросоюза в первые 100 дней своей работы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя программу на сессии Европарламента, участникам которой предстоит утвердить новых еврокомиссаров.

"Мы примем Белую книгу ЕС по обороне в первые 100 дней нашей работы", - сказала она.

По ее словам, за милитаризацию сообщества в новом составе ЕК будет отвечать литовец Андрюс Кубилюс.

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Версия на английском языке European Commission to adopt EU's first military strategy in its first 100 days

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