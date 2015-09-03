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    Еврокомиссия предложит странам ЕС в 4 раза увеличить число беженцев

    Предложение Жан-Клода Юнкера касательно новой квоты можно считать принятым

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия собирается в 4 раза увеличить число беженцев, которых она предложит принять у себя странам-членам ЕС. 

    Как сообщает Report, информацию распространила испанская газета "El Pais". 

    Согласно информации, количество беженцев, которых предложат принять странами-членами ЕС, планируется увеличить до 160 тысяч.

    Отметим, что Еврокомиссия пыталась распределить квоты на размещение 40 тысяч мигрантов из Сирии и Эритреи, уже находящихся на территории Италии и Греции, а также 20 тысяч человек, которые пока находятся за пределами ЕС.

    Вопрос квоты касательно беженцев Еврокомиссия планировала обсудить в декабре этого года. 

    Вернуться к обсуждению вопроса квот Еврокомиссия собиралась в декабре этого года.

    Как пишет издание, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер собирается предложить странам Евросоюза увеличить квоту по приему беженцев на 120 тысяч человек.

    По информации, все касающиеся беженцев предложения будут рассмотрены на заседании министров внутренних дел стран-членов ЕС.

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