Еврокомиссия предложит странам ЕС в 4 раза увеличить число беженцев

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия собирается в 4 раза увеличить число беженцев, которых она предложит принять у себя странам-членам ЕС.

Как сообщает Report, информацию распространила испанская газета "El Pais".

Согласно информации, количество беженцев, которых предложат принять странами-членами ЕС, планируется увеличить до 160 тысяч.

Отметим, что Еврокомиссия пыталась распределить квоты на размещение 40 тысяч мигрантов из Сирии и Эритреи, уже находящихся на территории Италии и Греции, а также 20 тысяч человек, которые пока находятся за пределами ЕС.

Вопрос квоты касательно беженцев Еврокомиссия планировала обсудить в декабре этого года.

Вернуться к обсуждению вопроса квот Еврокомиссия собиралась в декабре этого года.

Как пишет издание, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер собирается предложить странам Евросоюза увеличить квоту по приему беженцев на 120 тысяч человек.

По информации, все касающиеся беженцев предложения будут рассмотрены на заседании министров внутренних дел стран-членов ЕС.