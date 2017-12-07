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    Еврокомиссия подаст в суд на Венгрию, Польшу и Чехию за отказ принимать беженцев

    Эти три страны вообще не принимали беженцев по квотам ЕС и отказываются делать это

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия готовит решение об иске к Венгрии, Польше и Чехии в Европейский суд за неисполнение решения 2015 года о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщает EUobserver.

    Ожидается, что Еврокомиссия примет решение в четверг, 7 декабря. Эти три страны вообще не принимали беженцев по квотам ЕС и отказываются делать это.

    Так, квоты должны облегчить положение Италии и Греции, которые в связи со своим географическим расположением принимают большую часть мигрантов из Сирии и других стран, где происходят вооруженные конфликты. В свою очередь, Европейский суд имеет право наложить штрафы на правительства стран-членов ЕС, которые не соблюдают законов союза.

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