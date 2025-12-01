Еврокомиссия перечислила Польше 6,2 млрд евро в рамках "Механизма восстановления"

Еврокомиссия перечислила Польше 6,2 млрд евро в виде грантов и займов, осуществив таким образом третий платеж в рамках "Механизма восстановления и устойчивости" (RRF).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

К сферам, получающим выгоду от этих реформ и инвестиций, относятся повышение энергоэффективности домохозяйств, планирование землепользования, развитие возобновляемой энергетики на суше и на море, сети 5G, кибербезопасность, безопасность транспорта, профессиональное образование, стандарты ухода за детьми и долгосрочный уход.

Общий объем финансирования RRF на данный момент составляет 59,8 млрд евро (25,3 млрд евро в виде грантов и 34,5 млрд евро в виде займов). Как и для всех государств-членов, выплаты Польше по RRF основаны на результатах и зависят от успешной реализации ее плана восстановления и устойчивости.

В декабре прошлого года Польша подала в комиссию свой третий запрос на платеж в рамках RRF, который охватывал шаги по реализации 19 инвестиций и 17 реформ.