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    Еврокомиссия начала проверку McDonald's по причине неуплаты налогов

    Комиссия открыла формальное расследование в отношении режима налогообложения McDonald's в Люксембурге

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия объявила о начале проверки в отношении сети ресторанов быстрого питания McDonald's по уклонению от уплаты налогов в Люксембурге, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Комиссия открыла формальное расследование в отношении режима налогообложения McDonald's в Люксембурге. По предварительному мнению ЕК, в результате налогового соглашения с Люксембургом McDonald's, возможно, получил выгодный налоговый режим в нарушение правил ЕС по оказанию государственной помощи", - говорится в тексте.

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