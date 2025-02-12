Еврокомиссия может временно ограничить цены на газ в ЕС

Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе (ЕС), которые в последнее время достигли рекордного уровня.

Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе (ЕС), которые в последнее время достигли рекордного уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным источников, на этой неделе цены на природный газ в Европе достигли самых высоких значений более чем за два года, отчасти из-за низких температур и отсутствия ветра, что препятствовало производству энергии из возобновляемых источников. Цены на газ в Европе сейчас примерно в три-четыре раза выше, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний, указывает издание.

Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения цен в рамках обсуждения документа, который будет представлен в марте. Ожидается, что в нем будут изложены в том числе способы поддержки тяжелой промышленности ЕС. По данным газеты, европейские предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа. Переговоры о механизмах ограничения цен находятся на ранней стадии и уже вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва доверия к европейскому рынку, пишет FT.

Кроме того, по словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны-члены ЕС, скорее всего, "неохотно" примут решение о введении ограничения цен. Германия и Нидерланды были в числе стран, которые выступали против предыдущего ограничения, напоминает газета.