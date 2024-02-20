Еврокомиссия планирует установить в штаб-квартире систему для защиты от БПЛА

Европейская комиссия (ЕК) планирует установить в своей штаб-квартире в Брюсселе систему для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Европейская комиссия (ЕК) планирует установить в своей штаб-квартире в Брюсселе систему для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом пишет Politico cо ссылкой на источники в ЕК.

"Несанкционированные полеты БПЛА в непосредственной близости от уязвимых государственных зданий потенциально могут представлять угрозу", - сказал в беседе с Politico неназванный представитель ЕК. "Комиссия вместе с другими заинтересованными сторонами и властями Бельгии рассматривает возможные меры для устранения этой угрозы", - добавил он.

По информации источников Politico, ЕК начала искать компании, которые смогут поставить оборудование для защиты штаб-квартиры от дронов.