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Еврокомиссия планирует установить в штаб-квартире систему для защиты от БПЛА

Еврокомиссия планирует установить в штаб-квартире систему для защиты от БПЛА Европейская комиссия (ЕК) планирует установить в своей штаб-квартире в Брюсселе систему для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
20 февраля 2024 г. 15:12
Еврокомиссия планирует установить в штаб-квартире систему для защиты от БПЛА

Европейская комиссия (ЕК) планирует установить в своей штаб-квартире в Брюсселе систему для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом пишет Politico cо ссылкой на источники в ЕК.

"Несанкционированные полеты БПЛА в непосредственной близости от уязвимых государственных зданий потенциально могут представлять угрозу", - сказал в беседе с Politico неназванный представитель ЕК. "Комиссия вместе с другими заинтересованными сторонами и властями Бельгии рассматривает возможные меры для устранения этой угрозы", - добавил он.

По информации источников Politico, ЕК начала искать компании, которые смогут поставить оборудование для защиты штаб-квартиры от дронов.

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Версия на английском языке EU Commission wants anti-drone defenses at Brussels HQ

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