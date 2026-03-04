Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз США

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 18:49
    Любая угроза в адрес государства-члена ЕС является таковой и для всего блока, а вопросы торговых отношений – прерогатива Еврокомиссии, которая формирует эту политику в едином пространстве.

    Как сообщает европейское бюро Report, таким образом вице-президент ЕК Стефан Сежурне прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о разрыве торговых связей с Испанией.

    В Евркомиссии заявили, что обеспечат полную защиту интересов стран Евросоюза. "Мы полностью солидарны со всеми государствами-членами и их гражданами и, благодаря нашей общей торговой политике, готовы при необходимости принять меры для защиты интересов ЕС", - заявил замглавы пресс-службы ЕК Олаф Гилл.

    Он также добавил, что торговые отношения между ЕС и США глубоко интегрированы и взаимовыгодны, что позволяет говорить о том, что их сохранение в период глобальных потрясений как никогда важны для обеих сторон.

    Ранее глава Вашингтонской администрации раскритиковал Мадрид за отказ разрешить американским военным использовать свои базы для поддержки операций в Иране и заявил, что намерен прекратить все связи с Испанией, в том числе торговые.

    На фоне этих заявлений солидарность с Испанией выразили другие страны ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом, выразил европейскую солидарность в ответ на недавние угрозы экономического принуждения. Сам Санчес заявил, что он разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антонио Костой, которые выразили ему свою поддержку.

    Между тем, в европейских СМИ с непонимаем отнеслись к тому факту, что находящийся в этот момент в Вашингтоне канцлер Германии Фридрих Мерц не среагировал на заявление Трампа и промолчал.

