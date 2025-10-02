Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Еврокомиссия через две недели представит дорожную карту по обороне

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 00:54
    Еврокомиссия через две недели представит дорожную карту по обороне

    Европейская комиссия через две недели представит дорожную карту по обороноспособности ЕС до 2030 года, а через три недели Европейский совет соберется для его обсуждения и принятия решений.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом было заявлено на совместной пресс-конференции президентов Европейского совета Антониу Кошты, Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Дании Метте Фридрексен по итогам неформального саммита лидеров ЕС.

    Они отметили, что безопасность Европы немыслима без поддержки Украины.

    По словам Кошты, в настоящее время наиболее острой угрозе подвергается восточный фланг ЕС. Но очевидно, что безопасность Европы – это полная защита всех границ континента.

    "Поэтому речь идет о концепции 360-градусного подхода к построению европейской обороны, для чего нам необходим эффективный политический надзор и координация", - заявил он.

    В свою очередь, премьер-министр Дании заявила, что говорить надо не о гарантиях безопасности Украине - сегодня она является гарантией безопасности Европы.

    "Наша поддержка Украины – это прямые инвестиции в нашу собственную безопасность. Поэтому мы должны обеспечить долгосрочное финансирование ВСУ. Вы представили модель, которая предусматривает авансовую выплату будущих военных репараций Россией Украине. Я решительно поддерживаю эту идею", - сказала Фридрексен, также заявив о поддержке дорожной карты по обороне до 2030 года.

    По словам главы ЕК, путь ЕС до 2030 года определит не только общие цели, но и конкретные вехи их достижения.

    Она обозначила три основных положения будущего документа. Это укрепление собственных военных возможностей через повышение совместимости вооруженных сил государств-членов. Для этого планируется формирование так называемых "коалиций возможностей", которые будут закрывать критические пробелы в обороне и обеспечивать быстрое развитие необходимых потенциалов. Второе – укрепление восточного фланга Европы, где нарастают гибридные угрозы. И наконец, создание возможностей для прямого взаимодействия разработчиков с военными структурами.

    Avropa Komissiyası iki həftə sonra müdafiə üzrə yol xəritəsi təqdim edəcək

