Еврокомиссары Сикела и Кос находятся в Узбекистане

Комиссары Европейского Союза Йозеф Сикела и Марта Кос с 25 по 27 ноября находятся в Узбекистане с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Uz Daily.

Согласно информации, цель визита - развитие Транскаспийского транспортного коридора, который соединяет Европу и Центральную Азию и является ключевой инициативой стратегии инвестиций ЕС Global Gateway в регионе.

В рамках визита комиссары примут участие в Форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и развития транспортной связанности, который состоится 27 ноября в Ташкенте.

Комиссар Сикела также выступит на 3-м экономическом форуме ЕС – Центральная Азия 26 ноября. Оба мероприятия организованы правительством Узбекистана совместно с ЕС и соберут представителей государственных органов, международных организаций, инвесторов и частного сектора.

Программа форума включает тематические сессии по транспорту и логистике, обсуждение гармонизации регулирования, инвестиций в инфраструктуру и цифровизацию коридоров. Участники рассмотрят прогресс, достигнутый с момента первого форума ЕС – Центральная Азия по транспортной связанности в Брюсселе в январе 2024 года, а также результаты межрегиональной министерской встречи в Люксембурге 20 октября.

В ходе визита комиссары подпишут ряд двусторонних и региональных соглашений, проведут встречи с высокопоставленными представителями правительств.