Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Еврокомиссары Сикела и Кос находятся в Узбекистане

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 13:09
    Еврокомиссары Сикела и Кос находятся в Узбекистане

    Комиссары Европейского Союза Йозеф Сикела и Марта Кос с 25 по 27 ноября находятся в Узбекистане с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Uz Daily.

    Согласно информации, цель визита - развитие Транскаспийского транспортного коридора, который соединяет Европу и Центральную Азию и является ключевой инициативой стратегии инвестиций ЕС Global Gateway в регионе.

    В рамках визита комиссары примут участие в Форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и развития транспортной связанности, который состоится 27 ноября в Ташкенте.

    Комиссар Сикела также выступит на 3-м экономическом форуме ЕС – Центральная Азия 26 ноября. Оба мероприятия организованы правительством Узбекистана совместно с ЕС и соберут представителей государственных органов, международных организаций, инвесторов и частного сектора.

    Программа форума включает тематические сессии по транспорту и логистике, обсуждение гармонизации регулирования, инвестиций в инфраструктуру и цифровизацию коридоров. Участники рассмотрят прогресс, достигнутый с момента первого форума ЕС – Центральная Азия по транспортной связанности в Брюсселе в январе 2024 года, а также результаты межрегиональной министерской встречи в Люксембурге 20 октября.

    В ходе визита комиссары подпишут ряд двусторонних и региональных соглашений, проведут встречи с высокопоставленными представителями правительств.

    Узбекистан Марта Кос Йозеф Сикела визит Средний коридор

    Последние новости

    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    13:25

    Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

    Другие страны
    Лента новостей