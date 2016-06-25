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    ​Еврокомиссар: Шотландия может войти в ЕС, обретя независимость

    Возможно, Шотландия станет 28-й страной Евросоюза

    Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Шотландия может стать 28-й страной - членом Евросоюза, если проведет повторный референдум и проголосует за выход из состава Великобритании.

    Как передает Report, такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер в пятницу в интервью телеканалу Euronews.

    "Если Шотландия по итогам референдума, который она, возможно, проведет, станет независимой страной и если она будет выполнять условия, которые значатся в европейских базовых соглашениях, на основе которых принимается решение о вступлении, тогда почему бы нет", - сказал Эттингер.

    "Возможно, - продолжил он, - Шотландия станет 28-й страной Евросоюза".

    На состоявшемся в четверг в Великобритании референдуме победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, против высказались 48,1%.

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