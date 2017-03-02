Еврокомиссар: Миграционное соглашение между ЕС и Турцией приносит результаты

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Миграционное соглашение между ЕС и Турцией приносит результаты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос.

По его словам, приток мигрантов из Турции в Грецию остается незначительным.

"Миграционное соглашение приносит результаты. Если год назад среднее число мигрантов, прибывавших в Грецию, составляло 1700, то сегодня средний показатель составляет 47 в день", — сказал он журналистам в Брюсселе.