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    Еврокомиссар: Миграционное соглашение между ЕС и Турцией приносит результаты

    Приток мигрантов из Турции в Грецию остается незначительным

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Миграционное соглашение между ЕС и Турцией приносит результаты.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  комиссар ЕС по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос.

    По его словам, приток мигрантов из Турции в Грецию остается незначительным.

    "Миграционное соглашение приносит результаты. Если год назад среднее число мигрантов, прибывавших в Грецию, составляло 1700, то сегодня средний показатель составляет 47 в день", — сказал он журналистам в Брюсселе.

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