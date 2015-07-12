Баку. 12 июля. REPORT.AZ / Еврогруппа "завершилась без решения по Греции, которое теперь должен принять саммит зоны евро". Об этом заявил ее председатель Йерун Дейсселблум, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы подготовили предложения саммиту, теперь решение должны принять лидеры сообщества", - сказал он.

Еврогруппа согласовала программу помощи Греции на 90%, остальное должны сделать главы государств, сообщил министр финансов Бельгии Йоха Ван Овертельдт.

В свою очередь, министр финансов Люксембурга Пьер Граменья подчеркнул, что "на столе переговоров саммита зоны евро остаются оба варианта решения по Греции" - как сохранение страны в еврозоне и предоставление ей помощи, так и ее выход и дефолт.