Еврогруппа и Греция оценят положения текущей программы финпомощи

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Представители Еврогруппы и властей Греции договорились, как можно быстрее начать техническую оценку общих положений текущей программы финансовой помощи Греции и новых предложений от этой страны по финпомощи, сообщил РИА Новости источник в Еврогруппе.

"Есть договоренность начать техническую оценку общих положений", — сказал он, отметив, что она может начаться уже в пятницу.

Итоги этой оценки могут быть представлены на рассмотрение совету министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) в понедельник, 16 февраля.

Report напоминает, что ранее министр финансов Греции Яннис Варуфакис выразил надежду, что переговоры с Еврогруппой по греческому долгу закончатся в понедельник. Кроме того, он отметил, что Греция настроена на заключение нового договора с Европой. Ранее глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум после специальной встречи совета по Греции заявил, что дискуссия была "конструктивной, но недостаточной для финального решения".