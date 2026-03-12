Евродепутат: Постоянная критика Грузии в Европарламенте не помогает стране

Постоянная критика Грузии в Европейском парламенте не способствует решению существующих проблем в стране.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил депутат Европарламента Кристиан Терес в ходе дебатов на тему "Дело Елены Хоштарии и политические заключенные правительства "Грузинской мечты".

По его словам, при обсуждении грузинского вопроса в Европарламенте в основном звучат лишь критические оценки.

"С 2019 года, с тех пор как я являюсь членом Европарламента, каждый раз, когда обсуждается Грузия, мы только критикуем страну. Мы критикуем ее за то, что грузинский народ выбрал определенное правительство или придерживается того или иного политического курса", - отметил он.

Терес также напомнил, что во время российско-грузинской войны 2008 года международное сообщество ограничилось в основном принятием резолюций.

"Когда на Грузию напали в 2008 году, где вы были? Тогда многие парламенты приняли резолюции, но что еще мы сделали?" - подчеркнул депутат.

Он призвал коллег не прекращать диалог с правительством Грузии, отметив, что для решения существующих проблем важно сохранять контакты между сторонами.