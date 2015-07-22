Франция и Британия получили счет за нелегалов в Евротуннеле

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Транспортная компания Eurotunnel требует от французского и британского правительств возместить расходы на безопасность, которые она была вынуждена увеличить в связи с ростом потока нелегальной миграции через туннель под проливом Ла-Манш, в размере 9,7 млн. евро, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Компания утверждает, что только в первом полугодии 2015 года ею были выделены на обеспечение безопасности 13 млн. евро — сумма, которая была потрачена по этой статье расходов за весь 2014 год.

"Британское правительство уже обязалось выплатить в 2015 году 4,7 млн. евро", — уточнили в компании.

Ранее сообщалось о нарушениях движения поездов под Ла-Маншем из-за многочисленных попыток мигрантов незаконно проникнуть в туннель. По информации представителя Eurotunnel, служба безопасности туннеля каждую ночь предотвращает попытки нелегального пересечения пролива.