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    Eurostar приостановила движение поездов между Британией и Францией

    Причина остановки — забастовка французских моряков и беспорядки, устроенные нелегальными мигрантами.

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Движение поездов Eurostar из Великобритании на континент приостановлено из-за забастовки французских моряков и беспорядков, устроенных нелегальными мигрантами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сообщение в Евротуннеле, соединяющем Великобританию с Францией, остановлено до конца дня, отметил представитель Евростар. По его словам, поезда возвращены в пункты отправления — в Лондон, Париж и Брюссель.

    Евростар советует пассажирам воздержаться от поездок. Ранее также было приостановлено паромное сообщение между Францией и Британией.

    Моряки компании MyFerryLink, бастующие против решения руководства о продаже своих кораблей компании-конкуренту, утром во вторник заблокировали порт французского города Кале и тоннель под проливом Ла Манш.

    Акция протеста спровоцировала серьезные заторы на трассе А16 и подъездах к ней: в длинную очередь выстроились грузовые машины, не имеющие возможности проехать дальше.

    Неспокойной ситуацией воспользовались некоторые из живущих в Кале нелегальных мигрантов — они попытались залезть на стоящие машины. Для того, чтобы противодействовать этому, к затору прибыли сотрудники полиции и жандармы.

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