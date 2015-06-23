Eurostar приостановила движение поездов между Британией и Францией

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Движение поездов Eurostar из Великобритании на континент приостановлено из-за забастовки французских моряков и беспорядков, устроенных нелегальными мигрантами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщение в Евротуннеле, соединяющем Великобританию с Францией, остановлено до конца дня, отметил представитель Евростар. По его словам, поезда возвращены в пункты отправления — в Лондон, Париж и Брюссель.

Евростар советует пассажирам воздержаться от поездок. Ранее также было приостановлено паромное сообщение между Францией и Британией.

Моряки компании MyFerryLink, бастующие против решения руководства о продаже своих кораблей компании-конкуренту, утром во вторник заблокировали порт французского города Кале и тоннель под проливом Ла Манш.

Акция протеста спровоцировала серьезные заторы на трассе А16 и подъездах к ней: в длинную очередь выстроились грузовые машины, не имеющие возможности проехать дальше.

Неспокойной ситуацией воспользовались некоторые из живущих в Кале нелегальных мигрантов — они попытались залезть на стоящие машины. Для того, чтобы противодействовать этому, к затору прибыли сотрудники полиции и жандармы.