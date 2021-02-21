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Этот тюркский язык находится под угрозой исчезновения

Этот тюркский язык находится под угрозой исчезновения Гагаузский язык, относящийся к огузской подгруппе тюркских языков, находится под угрозой исчезновения.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 08:50
Этот тюркский язык находится под угрозой исчезновения

Гагаузский язык, относящийся к огузской подгруппе тюркских языков, находится под угрозой исчезновения.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в 2010 году гагаузский язык был включен в атлас ЮНЕСКО "Языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения". Сохранение языка имеет большое значение для существования гагаузского народа.

Гагаузы, проживающие в Гагаузской автономии Молдовы, прикладывают все усилия для сохранения родного языка.

Депутат Народного собрания Гагаузии Екатерина Жекова отметила, что вопрос сохранения и распространения гагаузского языка имеет жизненно важное значение для народа.

По ее словам, угроза исчезновения языка возникла по вине политиков Гагаузии.

С момента образования Гагаузской автономии в 1994 году проблеме защиты гагаузского языка не уделялось достаточного внимания, в том числе на политическом уровне. Администрация не занималась этим вопросом. Вот так мы и подошли к тревожной точке, сказала Жекова.

Гагаузский язык является основой автономии и фундаментом самобытности нашего народа. Власти должны стать примером для рядовых жителей в вопросе применения и пропаганды родного языка, уверена она.

"Если мы сохраним свой язык, то добьемся высоких результатов во всех областях. В противном случае мы лишимся самобытности, потеряем автономию", - подчеркнула Жекова.

Депутат отметила, что проблема сохранения гагаузского языка постоянно озвучивается в автономии.

В 2018 году она вместе с рядом других депутатов Народного собрания Гагаузии подготовили законопроект о защите языка и добились принятия этого документа на законодательном уровне.

Закон предусматривает использование гагаузского языка во всех сферах общественной жизни и на самом высоком уровне. В рамках этой инициативы с сентября 2020 года уроки живописи и рукоделия в начальной школе стали преподаваться на гагаузском, а не русском языках, пояснила Жекова.

В рамках принятого закона был создан специальный фонд поддержки языка, по линии которого реализуются различные проекты, проводятся конкурсы, печатаются книги. "Гагаузы хотят, чтобы на родном языке говорили на культурных и спортивных мероприятиях, в театрах и госучреждениях", - сказала Жекова.

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