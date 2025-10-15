Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Эстония выделит $12 млн на закупку оружия для Украины

    • 15 октября, 2025
    • 11:14
    Эстония выделит $12 млн на закупку оружия для Украины

    Эстония выделит $12 млн в рамках пакета на инициативу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины"), которая подразумевает закупку оружия США для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом заседания глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.

    "Мы решили присоединиться к пакету PURL от стран Северной Европы и Балтии. Мы знаем, что четыре пакета уже были согласованы... мы очень близки к полному завершению (согласования следующего пакета)... наш вклад будет составлять $12 млн", - сказал он.

    При этом он выразил надежду, что новый пакет от стран Северной Европы и Балтии на инициативу PURL может быть согласован уже в среду.

