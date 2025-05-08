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Эстония вводит визовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Эстония вводит визовый режим для владельцев диппаспортов Грузии Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.
Другие страны
8 мая 2025 г. 14:47
Эстония вводит визовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Эстонского национального телерадиовещания.

Решение одобрено 8 мая.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) сообщил, что в ЕС также обсуждается возможность пересмотра безвизового режима с Грузией для обладателей биометрических паспортов.

На сегодняшний день Эстония уже установила запрет на въезд в страну для 83 граждан Грузии. Среди них и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который накануне был избран новым председателем правящей партии "Грузинская мечта".

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