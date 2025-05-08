Эстония вводит визовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Эстонского национального телерадиовещания.

Решение одобрено 8 мая.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) сообщил, что в ЕС также обсуждается возможность пересмотра безвизового режима с Грузией для обладателей биометрических паспортов.

На сегодняшний день Эстония уже установила запрет на въезд в страну для 83 граждан Грузии. Среди них и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который накануне был избран новым председателем правящей партии "Грузинская мечта".