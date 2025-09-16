Эстония укрепляет сухопутную границу с Россией
- 16 сентября, 2025
- 15:20
Эстония в течение следующих двух лет на границе с Россией возведет почти 40-километровый противотанковый ров.
Как передает Report, об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на Генштаб страны.
По информации Генштаба, на северо-востоке страны естественным барьером выступает река Нарва, на востоке - Чудское озеро, а на юго-востоке Эстонии, для укрепления границы с РФ будет вырыт ров длинной в 40 километров.
Также сообщается, что до конца 2027 также планируется завершить строительство около 600 бункеров.
