Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Эстония укрепляет сухопутную границу с Россией

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 15:20
    Эстония укрепляет сухопутную границу с Россией

    Эстония в течение следующих двух лет на границе с Россией возведет почти 40-километровый противотанковый ров.

    Как передает Report, об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на Генштаб страны. 

    По информации Генштаба, на северо-востоке страны естественным барьером выступает река Нарва, на востоке - Чудское озеро, а на юго-востоке Эстонии, для укрепления границы с РФ будет вырыт ров длинной в 40 километров.

    Также сообщается, что до конца 2027 также планируется завершить строительство около 600 бункеров.

    Россия Эстония граница укрепление

    Последние новости

    15:59

    ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта Ходейда

    Другие страны
    15:46

    Президенты Азербайджана и ОАЭ ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша

    Внешняя политика
    15:41
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ посетили Шушинский филиал Национального музея ковра

    Внешняя политика
    15:32

    Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

    В регионе
    15:32

    Центробанк Азербайджана выдал обязательные предписания двум кредитным союзам

    Финансы
    15:32
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям

    Другие
    15:29

    Ильхам Намик Кямал о проблемах молодых актеров: Нужда делает их зависимыми и уязвимыми

    Искусство
    15:24

    В Азербайджане появятся первые лаборатории прототипирования для инновационных проектов - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:22

    В Джалилабаде школьник убил одноклассника

    Происшествия
    Лента новостей