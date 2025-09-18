Эстония с января следующего года не будет закупать из России СПГ
Правительство Эстонии ввело полный запрет на закупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна.
Эмбарго начнет действовать с 1 января 2026 года.
Ранее власти страны разрешали закупать российский СПГ при условии, что он не будет использоваться в распределительной сети.
"После вступления поправки в силу запрет будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети", - отметил министр.
