    Эстония с января следующего года не будет закупать из России СПГ

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 16:16
    Эстония с января следующего года не будет закупать из России СПГ

    Правительство Эстонии ввело полный запрет на закупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

    Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна.

    Эмбарго начнет действовать с 1 января 2026 года.

    Ранее власти страны разрешали закупать российский СПГ при условии, что он не будет использоваться в распределительной сети.

    "После вступления поправки в силу запрет будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети", - отметил министр.

