    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    • 21 января, 2026
    • 12:02
    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Министерство обороны Эстонии совместно с командующим Силами обороны планирует весной принять решение о закупке баллистической системы противовоздушной обороны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ERR.

    Согласно предварительным планам, по минимальному сценарию Эстония могла бы приобрести систему ПВО на сумму в сотни миллионов евро, тогда как по максимальному варианту общие расходы на системы противовоздушной обороны превысят один миллиард евро.

    Ожидается, что сами пусковые установки поступят в Эстонию в начале следующего десятилетия. При выборе системы будет учитываться не только стоимость ее закупки, но и полный жизненный цикл, включая расходы на персонал, обучение, эксплуатацию и долгосрочное техническое обслуживание.

    В качестве возможных производителей по-прежнему рассматриваются американская система Patriot, израильская David's Sling, а также франко-итальянская система SAMP/T.

    Окончательное решение должно определить как масштаб закупки, так и дальнейшие шаги по укреплению противовоздушной обороны страны.

