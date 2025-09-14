Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 14 сентября, 2025
    • 14:44
    Эстония профинансирует закупку оружия для Украины

    Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь как минимум на уровне 0,25% ВВП - это более 100 млн евро. Большую часть помощи предоставят эстонские предприятия.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    "Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных нужд Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль", - сказал Певкур, слова которого распространила пресс-служба Минобороны Эстонии.

    Министр также добавил, что Эстония продолжит обучение украинцев и поддерживать ИТ-решения в сфере обороны Украины.

    Эстония предоставила Украине более 500 млн евро военной помощи – это 1,4% ее ВВП, лидируя среди всех государств-партнеров по вкладу в соотношении к экономике страны. С начала полномасштабной войны Эстония подготовила более 1500 украинских военных и вместе с Люксембургом в 2023 году создала ИТ-коалицию для развития безопасной ИКТ-инфраструктуры ВСУ по стандартам НАТО.

