​Эстония призывает ЕС ввести против России новые санкции

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал ЕС объявить России новые санкции в связи с событиями в Мариуполе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы Эстонии.

"На планируемом в понедельник внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза необходимо подтвердить наше единство и решимость в обуздании агрессора и его сторонников", — говорится в заявлении.

Ильвес уточнил, что это должно означать и расширение списка подпадающих под визовые запреты и рассмотрение новых экономических санкций.

Напомним, в ходе субботнего обстрела в Мариуполе погибли 30 человек, 95 жителей получили повреждения разной степени тяжести, в результате обстрела повреждены 79 объектов — 37 частных домов, 22 многоэтажных, 2 рынка, 8 магазинов, также пострадали школа, детский сад, отделения банков, аптека, СТО и почтовое отделение.