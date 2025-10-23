Эстония приобретет южнокорейские РСЗО в дополнение к HIMARS

Эстония договорилась с Южной Кореей о приобретении реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, в дополнение к американским HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

По словам министра обороны страны Ханно Певкура, Эстония стремительно приобретает дальнобойное оружие, что позволит при необходимости наносить удары по военной инфраструктуре противника и укрепит сдерживающий и оборонный потенциал Эстонии и НАТО.

"Мы начали развитие возможностей дальнего удара с приобретения американских HIMARS и договорились с США о дополнительных поставках. Для дальнейшего усиления этих возможностей выбраны южнокорейские установки Chunmoo. Аналогичный подход применяют, например, в Польше", - заявил министр обороны.

Он отметил, что значительная часть сделки будет локализована на предприятиях эстонской оборонной промышленности, что обеспечит десятки миллионов евро прямых инвестиций в экономику страны.