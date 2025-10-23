Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Эстония приобретет южнокорейские РСЗО в дополнение к HIMARS

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 15:22
    Эстония приобретет южнокорейские РСЗО в дополнение к HIMARS

    Эстония договорилась с Южной Кореей о приобретении реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, в дополнение к американским HIMARS.

    Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

    По словам министра обороны страны Ханно Певкура, Эстония стремительно приобретает дальнобойное оружие, что позволит при необходимости наносить удары по военной инфраструктуре противника и укрепит сдерживающий и оборонный потенциал Эстонии и НАТО.

    "Мы начали развитие возможностей дальнего удара с приобретения американских HIMARS и договорились с США о дополнительных поставках. Для дальнейшего усиления этих возможностей выбраны южнокорейские установки Chunmoo. Аналогичный подход применяют, например, в Польше", - заявил министр обороны.

    Он отметил, что значительная часть сделки будет локализована на предприятиях эстонской оборонной промышленности, что обеспечит десятки миллионов евро прямых инвестиций в экономику страны.

    Эстония Южная Корея соглашение поставки оружия

    Последние новости

    16:16
    Фото

    SOCAR обсудил с норвежской компанией ABB вопросы энергоперехода и цифровизацию

    Энергетика
    16:13

    Захарова: Москва следит за ситуацией в Гюмри после ареста мэра города

    В регионе
    16:13

    Азербайджан удвоит лимит по НДС для малого бизнеса

    Бизнес
    16:02

    В Иране экс-сотрудника МАГАТЭ приговорили к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    15:58

    Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    15:58

    В суде по делу граждан Армении заслушали показания потерпевших: армяне устроили "русскую рулетку"

    Происшествия
    15:46

    Папа Римский и король Британии помолились вместе впервые за 500 лет

    Другие страны
    15:35

    В Азербайджане на расходы на образование в 2026 году выделят 5 млрд манатов

    Наука и образование
    15:23

    Украина и Россия обменялись телами погибших военных

    Другие страны
    Лента новостей