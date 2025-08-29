Эстония поддерживает вступление Украины в НАТО

Эстония поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, как лучшая гарантия безопасности для страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны", - заявил министр на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.