    • 29 августа, 2025
    • 14:17
    Эстония поддерживает вступление Украины в НАТО

    Эстония поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, как лучшая гарантия безопасности для страны.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    "Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны", - заявил министр на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.

