Эстония передала США своего гражданина, обвиняемого в поставке РФ стратегических товаров

Эстония передала США своего гражданина Андрея Шевлякова, обвиняемого в незаконной поставке России стратегических товаров.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Государственная прокуратура республики.

Согласно информации, Соединенные Штаты предъявили Шевлякову обвинение в незаконной перевозке стратегических товаров из США в РФ. Кроме того, Шевляков обвиняется еще в 17 преступлениях, связанных с этой деятельностью.

В 2012 году США внесли Шевлякова и связанные с ним компании в список подпавших под санкции лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США и противоречащих внешнеполитическим интересам Вашингтона.

В связи с этим ему было запрещено экспортировать из США любые товары без лицензии.

Шевляков был задержан в марте 2023 года в результате совместной операции ФБР и полиции безопасности Эстонии. С мая прошлого года он находился под электронным надзором, а 27 августа Департамент полиции и погранохраны передал его властям США.

Судебное разбирательство по делу Шевлякова продолжится в США.