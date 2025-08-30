    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Эстония передала США своего гражданина, обвиняемого в поставке РФ стратегических товаров

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 17:02
    Эстония передала США своего гражданина, обвиняемого в поставке РФ стратегических товаров

    Эстония передала США своего гражданина Андрея Шевлякова, обвиняемого в незаконной поставке России стратегических товаров.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Государственная прокуратура республики.

    Согласно информации, Соединенные Штаты предъявили Шевлякову обвинение в незаконной перевозке стратегических товаров из США в РФ. Кроме того, Шевляков обвиняется еще в 17 преступлениях, связанных с этой деятельностью.

    В 2012 году США внесли Шевлякова и связанные с ним компании в список подпавших под санкции лиц, представляющих угрозу национальной безопасности США и противоречащих внешнеполитическим интересам Вашингтона.

    В связи с этим ему было запрещено экспортировать из США любые товары без лицензии.

    Шевляков был задержан в марте 2023 года в результате совместной операции ФБР и полиции безопасности Эстонии. С мая прошлого года он находился под электронным надзором, а 27 августа Департамент полиции и погранохраны передал его властям США.

    Судебное разбирательство по делу Шевлякова продолжится в США.

    Эстония   США   Россия   экстрадиция  

    Последние новости

    18:35

    Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

    Другие страны
    18:29

    Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцев

    Другие страны
    18:27

    В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник затор

    Происшествия
    18:17

    Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне

    Внешняя политика
    17:58

    Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФ

    Другие страны
    17:51

    Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделе

    Другие страны
    17:40

    Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

    Бизнес
    17:35

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощей

    Бизнес
    17:25

    Украинские военные уничтожили склад взрывчатки ВС РФ

    Другие страны
    Лента новостей