Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о планах страны выделять на оборону свыше 5% от своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Эстония намерена на протяжении следующих четырех лет направлять более 5% ВВП на нужды обороны", - подчеркнул Михал.

По словам премьера, для финансирования этих расходов правительство планирует привлечь до €3,6 млрд за счет заемных средств, используя кредитный инструмент SAFE.

В июне на саммите НАТО страны-участницы достигли соглашения о ежегодном выделении 5% ВВП на ключевые оборонные нужды к 2035 году. Президент США Дональд Трамп оценил саммит как "большой успех", отметив подтверждение всеми странами-членами своей приверженности пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне.