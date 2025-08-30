    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    • 30 августа, 2025
    • 22:08
    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о планах страны выделять на оборону свыше 5% от своего валового внутреннего продукта (ВВП).

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    "Эстония намерена на протяжении следующих четырех лет направлять более 5% ВВП на нужды обороны", - подчеркнул Михал.

    По словам премьера, для финансирования этих расходов правительство планирует привлечь до €3,6 млрд за счет заемных средств, используя кредитный инструмент SAFE.

    В июне на саммите НАТО страны-участницы достигли соглашения о ежегодном выделении 5% ВВП на ключевые оборонные нужды к 2035 году. Президент США Дональд Трамп оценил саммит как "большой успех", отметив подтверждение всеми странами-членами своей приверженности пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне.

    Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədir

