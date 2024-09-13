Эстония может выделить 40 млн евро на укрепление границы с Россией

На укрепление эстонско-российской границы правительство Эстонии в следующем году планирует выделить 40 млн евро.

На укрепление эстонско-российской границы правительство Эстонии в следующем году планирует выделить 40 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на гостелерадио ERR, с таким предложением выступил глава МИД Лаури Ляэнеметс.

Эти средства могут быть направлены на обновление сооружений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог и дополнительные системы телекоммуникации. Обустройство приграничной инфраструктуры планируется завершить к концу 2025 года.

По его словам, Эстония также хочет создать на границе систему защиты от БПЛА. Также рассматривается возможность создания специального отряда из резервистов для оказания помощи правоохранительным органам в случае возникновения "миграционного кризиса". Но реализация данных мер потребует выделения дополнительных 60 млн евро в 2025 году.