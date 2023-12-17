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Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года

Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года Эстония и США подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на период с 2024 года по 2028 год.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 19:58
Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года

Эстония и США подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на период с 2024 года по 2028 год.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR.

"Подтверждая крепкие союзнические отношения, мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находятся военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере кибернетической защиты и совместные закупки", - приводятся в сообщении слова поставившей подпись от Эстонии вице-канцлера Минобороны по оборонной политике Туули Дунетон.

Планом также предусмотрено сотрудничество в проведении учений, в развитии необходимой инфраструктуры для приема подразделений союзников и в некоторых других областях.

Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Таллином и Вашингтоном было подписано в 2019 году.

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