Эстония будет производить в Украине антидроновые системы

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производить антидроновые ракетные установки в Украине.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производство антидроновых ракетных систем в Украине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания Frankenburg Technologies была создана в январе этого года, ее возглавили ведущие представители военно-промышленного комплекса прибалтийского государства.
Напомним, что правительство Эстонии запланировало ежегодное выделение 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.