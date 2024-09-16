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Эстония будет производить в Украине антидроновые системы

Эстония будет производить в Украине антидроновые системы Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производить антидроновые ракетные установки в Украине.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 23:39
Эстония будет производить в Украине антидроновые системы

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производить антидроновые ракетные установки в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производство антидроновых ракетных систем в Украине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания Frankenburg Technologies была создана в январе этого года, ее возглавили ведущие представители военно-промышленного комплекса прибалтийского государства.

Напомним, что правительство Эстонии запланировало ежегодное выделение 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

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