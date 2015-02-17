ЕСПЧ отклонил апелляцию по делу о секретной тюрьме ЦРУ в Польше

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человек отклонил апелляцию Польши по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории страны, передает Report со ссылкой на РБК.

Летом 2014 года ЕСПЧ признал польские власти виновными в нарушении ряда статьей Европейской конвенции по правам человека.

После отказа Страсбурга 17 февраля решение по делу вступило в силу. ЕСПЧ обязал правительство Польши выплатить компенсацию в размере 100 тыс. евро двум мужчинам, содержавшихся в тюрьме ЦРУ, и довести до конца уголовное дело о пытках.

Предварительный приговор в отношении польских властей был вынесен в конце июля 2014 года. В ЕСПЧ установили, что те нарушили ряд статей конвенции, в том числе право на жизнь, запрет на пытки, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и другие.

О том, что Польша планирует оспорить это решение, стало известно в октябре 2014 года. Впервые информацию о секретных тюрьмах ЦРУ в Польше в 2005 году обнародовала организация Human Rights Watch, однако польские власти долгое время отвергали эти обвинения.

Задержанные спецслужбами США по подозрению в терроризме Абд Рахим Нашири из Саудовской Аравии и Абу Зубайда (он также известен как Заин Хусейн) из Палестины утверждают, что в 2002 году они были помещены в секретную тюрьму ЦРУ на территории Польши, где подвергались пыткам.

В настоящее время оба мужчины содержатся в Гуантанамо. Власти США считают Хусейна одним из ключевых членов "Аль-Каиды", причастным, среди прочего, к планированию теракта 11 сентября. Нашири подозревается в организации нападения на корабль ВМС США в порту Аден в октябре 2000г. Кроме того, он считается одним из организаторов нападения на французский нефтяной танкер в Аденском заливе в октябре 2002 года.