Эсминец США Porter покинул Черное море

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, покинул акваторию Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

В сообщении указывается, что судно вышло из Черного моря "после проведения операций по обеспечению безопасности", оно также взаимодействовало с "союзниками и партнерами". Корабль, в частности, принял участие в международных учениях Sea Shield 2017.

Эсминец вошел в Черное море 2 февраля. Согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться там не более 21 суток.