Эскалация в Персидском заливе привела к остановке судоходства в Ормузе

Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановлено в результате эскалации ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом свидетельствуют данные мониторинга и анализа компаний SynMax и Kpler.

Отмечается, что за последние 12 часов зафиксировано лишь три прохода через пролив.

Танкер для перевозки нефтепродуктов Nero, находящийся под санкциями Великобритании, покинул Персидский залив и в настоящее время проходит через пролив. Еще два судна - химический танкер и танкер для сжиженного нефтяного газа (LPG) - по отдельности вошли в Персидский залив через этот маршрут.

Напомним, что ночью 19 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance захватил в Оманском заливе грузовое судно TOUSKA, шедшее под флагом Ирана. В ответ на это, иранские СМИ сообщили, что ВС страны совершили атаку дронами на американские военные суда.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.